Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе во Флориде

Директор по контрразведке и безопасности США Гарри Рид заявил, что после стрельбы на военной базе Пенсакола в американском штате Флорида, которую учинил курсант из Саудовской Аравии, Пентагон проверил всех курсантов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в ходе проверок угроз не было выявлено.

«На нынешний момент Агентство по военной контрразведке и безопасности завершило проверку всех действующих международных курсантов из Саудовской Аравии», — сказал Рид.

Он добавил, что сейчас проводится анализ полученных данных.

Стрельба на базе Пенсакола произошла в пятницу, 6 декабря, утром. В результате инцидента погибли четыре человека. Кроме того, 11 человек пострадали.

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