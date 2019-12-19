Появились кадры испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты BrahMos
ВВС Индии показало запись того, как проходили испытания новой сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, созданной совместными силами России и Индии. Запись появилась в Twitter сил.
На кадрах видно, что черно-белую ракету «воздух–земля» скинули с истребителя Су-30МКИ. После этого был показан ее полет.
Известно, что ракета успешно поразила морскую цель в штате Одиша в Индии.
«Ракета прошла гладко, проследовав по желаемой траектории. Она достигла «прямого удара», — отметили в ВВС Индии.
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