Появились кадры испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты BrahMos

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ВВС Индии показало запись того, как проходили испытания новой сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, созданной совместными силами России и Индии. Запись появилась в Twitter сил.

На кадрах видно, что черно-белую ракету «воздух–земля» скинули с истребителя Су-30МКИ. После этого был показан ее полет.

Известно, что ракета успешно поразила морскую цель в штате Одиша в Индии.

«Ракета прошла гладко, проследовав по желаемой траектории. Она достигла «прямого удара», — отметили в ВВС Индии.

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