Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии
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Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции «Источник мира», передает РИА «Новости».
Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.
Теперь, ка отмечается, Соединенные Штаты укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком, а также в районе нефтяных месторождений.
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