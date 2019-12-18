Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции «Источник мира», передает РИА «Новости».

Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.

Теперь, ка отмечается, Соединенные Штаты укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком, а также в районе нефтяных месторождений.

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