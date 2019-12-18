На подготовку НАТО к войне обратили внимание в Генштабе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о том, что действия НАТО в рамках военных учений указывают на подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом сообщает «Красная звезда».

Он указал на стремительный рост расходов членов НАТО на оборону: так с 2016 года на оборону было потрачено примерно $130 млрд, а к 2024 году этот показатель планируют увеличить на $400 млрд.

Кроме того, представитель Минобороны напомнил, что в рамках проведенного саммита НАТО за Россией был закреплен статус противника, а космическое пространство было сделано отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.Глава генштаба отметил, что на европейской территории продолжаются работы по развертыванию ПРО США.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — подчеркнул Герасимов.

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