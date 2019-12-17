У Ту-22 отказал двигатель во время полета в Астраханской области
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У ракетоносца Ту-22 отказал двигатель при выполнении планового полета в Астраханской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.
Экипаж сумел отвести самолет от населенного пункта и совершить аварийную посадку на грунт.
Полет осуществлялся без боекомплекта, заявили в оборонном ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
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