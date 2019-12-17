Горбачев осудил США за стремление к военному превосходству

Первый президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что США стремятся к одностороннему военному превосходству, желая выйти из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями. Об этом пишет газета Asahi Shimbun.

По словам бывшего советского лидера, США также хотят освободить «себя от каких-либо ограничений в военной сфере».

Горбачев считает, что какая-либо одна держава не может быть гегемоном в современном мире. По его словам, это невозможно.

«Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость,» — отметил Горбачев.

По его мнению, такое развитие событий «нанесет ущерб безопасности всех стран», в том числе США.

При этом Горбачев подчеркнул, что Москве и Вашингтону следует возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений.

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