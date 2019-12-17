Глава Пентагона ответил на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Глава Пентагона Марк Эспер прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для американских военных базы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции в отношении Анкары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Он заявил, что такая информация впервые поступила к нему из газет.

«Так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции. — прим.ред.), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», — заявил Эспер.

До этого Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть доступ для сил США к базам Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном против Анкары ограничительных мер.

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