Пушков предрек Европе «черную дату»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания Соединенными Штатами баллистической ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать «черной датой» для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, это вернет Европу к ядерной конфронтации времен «холодной войны».

«Мрачный сценарий», — заключил он.

12 декабря США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена ДРСМД.

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