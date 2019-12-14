США увеличили темпы производства новых ракет для вертолетов и беспилотников

Министерство обороны США выдало оборонной корпорацией Lockheed Martin контракт, предполагающий увеличение в два раза темпов производства модернизированных управляемых ракет класса «воздух - земля» JAGM (Joint Air-to-Ground Missile, Джей-эй-джи-эм), необходимых для снабжения боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что стоимость контракты была повышена на $ 15,54 млн. Эта сумма выделена на увеличение темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц.

Завершение работ по усовершенствованию производственной линии Lockheed Martin в городе Орландо запланированы на 30 марта 2022 года.

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