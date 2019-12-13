Пентагон показал видео запуска ранее запрещенной ракеты

Глава Пентагона США Марк Эспер опубликовал кадры первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена договором РСМД. Видео он разместил на своей странице в Twitter.

На кадрах виден запуск ракеты с земли и ее полет в небе.

В твите Эспер также поздравил команду с запуском ракеты, который состоялся меньше, чем за 9 месяцев после того, как США заявили о готовности выйти из ДРСМД . Он отметил, что обычно, на подобные испытания уходит около 24 месяцев.

Испытание проводилось на неядерном оснащении с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии.

ДРСМД прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

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