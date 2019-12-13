Пентагон показал видео запуска ранее запрещенной ракеты
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Глава Пентагона США Марк Эспер опубликовал кадры первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена договором РСМД. Видео он разместил на своей странице в Twitter.
На кадрах виден запуск ракеты с земли и ее полет в небе.
В твите Эспер также поздравил команду с запуском ракеты, который состоялся меньше, чем за 9 месяцев после того, как США заявили о готовности выйти из ДРСМД . Он отметил, что обычно, на подобные испытания уходит около 24 месяцев.
Испытание проводилось на неядерном оснащении с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии.
ДРСМД прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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