Россия предложила полечить арестованного тяжелобольного Младича

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Ратко Младич. Гаага, 22 ноября 2017 года Ратко Младич. Гаага, 22 ноября 2017 года
Ратко Младич. Гаага, 22 ноября 2017 года
Reuters

Российская сторона может оказать надлежащее лечение пожилому бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

Он отметил, что Младич тяжело болен и нуждается в лечении. Кузьмин выразил надежду, что в настоящее время заключенный получает надлежащую помощь медиков.

«Мы по-прежнему готовы принять его на лечение в нашей стране», - подчеркнул Кузьмин.

Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии, в частности — за массовое убийство боснийских мусульман в городке Сребреница.

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