Россия предложила полечить арестованного тяжелобольного Младича

Российская сторона может оказать надлежащее лечение пожилому бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

Он отметил, что Младич тяжело болен и нуждается в лечении. Кузьмин выразил надежду, что в настоящее время заключенный получает надлежащую помощь медиков.

«Мы по-прежнему готовы принять его на лечение в нашей стране», - подчеркнул Кузьмин.

Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии, в частности — за массовое убийство боснийских мусульман в городке Сребреница.

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