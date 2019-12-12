Россия предложила полечить арестованного тяжелобольного Младича
Российская сторона может оказать надлежащее лечение пожилому бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.
Он отметил, что Младич тяжело болен и нуждается в лечении. Кузьмин выразил надежду, что в настоящее время заключенный получает надлежащую помощь медиков.
«Мы по-прежнему готовы принять его на лечение в нашей стране», - подчеркнул Кузьмин.
Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии, в частности — за массовое убийство боснийских мусульман в городке Сребреница.
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