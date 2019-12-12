Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
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Американская Палата представителей поддержала проект государственного бюджета, выделенный на оборону страны в следующем году и предусматривающий введение санкций против российских газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», передает Reuters.
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
В проекте прописана также помощь Украине.
Теперь проект должен одобрить сенат, после чего он поступит на подпись главе США Дональду Трампу.
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