Названы версии крушения Ми-28 на Кубани

Источник в силовых структурах назвал несколько основных версий крушения ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, передает РИА «Новости».

Во-первых, самолет мог упасть из-за технической неисправности вертолета. Во-вторых, из-за ошибки пилота.

До этакого в Минобороны России подтвердили факт крушения вертолета и гибели двух членов экипажа.

По данным ведомства, Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток. Также в это время была зафиксирована плохая погода в месте полета вертолета.

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