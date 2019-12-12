Названы версии крушения Ми-28 на Кубани
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Источник в силовых структурах назвал несколько основных версий крушения ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, передает РИА «Новости».
Во-первых, самолет мог упасть из-за технической неисправности вертолета. Во-вторых, из-за ошибки пилота.
До этакого в Минобороны России подтвердили факт крушения вертолета и гибели двух членов экипажа.
По данным ведомства, Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток. Также в это время была зафиксирована плохая погода в месте полета вертолета.
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