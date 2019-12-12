В Минобороны рассказали о деталях полета разбившегося Ми-28 на Кубани
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Российское министерство обороны подтвердило крушение ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае и рассказало подробности о его полете, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток. Также в это время была зафиксирована плохая погода в месте полета вертолета.
Известно, что Ми-28 был найден недалеко от аэродрома Кореновск. Минобороны подтвердило информацию о смерти членов экипажа.
После крушения к месту аварии была направлена комиссия, которая должна выяснить причины крушения «Ночного охотника».
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