В Минобороны рассказали о деталях полета разбившегося Ми-28 на Кубани

Российское министерство обороны подтвердило крушение ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае и рассказало подробности о его полете, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток. Также в это время была зафиксирована плохая погода в месте полета вертолета.

Известно, что Ми-28 был найден недалеко от аэродрома Кореновск. Минобороны подтвердило информацию о смерти членов экипажа.

После крушения к месту аварии была направлена комиссия, которая должна выяснить причины крушения «Ночного охотника».

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