Весь экипаж Ми-28 погиб при крушении

Все члены экипажа погибли в результате крушения Ми-28, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что ударный вертолет разбился в Краснодарском крае. По предварительным данным, разрушенный вертолет был обнаружен у станицы Платнировская.

Как уточнил источник, на борту вертолета находилось два члена экипажа и все они погибли в результате падения.

«Никому из членов экипажа выжить по предварительным данным не удалось», — добавил источник.

В настоящее время причина крушения Ми-28 пока неизвестна.

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