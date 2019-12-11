Глава Пентагона сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, заявил министр обороны США Марк Эспер. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эспера, Соединенные штаты не обеспокоены данным фактом.

Глава Пентагона подчеркнул, что расширение влияния России в Египте и Саудовской Аравии, а также связь России с Турцией являются более серьезными поводами для беспокойства.

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