Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает «Интерфакс».

Он отметил, что обсуждал вопрос амнистии в отношении жителей Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

«До сих пор не принят закон об амнистии. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — заявил Путин.

Резня в Сребренице — один из самых драматичных эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.