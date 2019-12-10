Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает «Интерфакс».

Он отметил, что обсуждал вопрос амнистии в отношении жителей Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

«До сих пор не принят закон об амнистии. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — заявил Путин.

Резня в Сребренице — один из самых драматичных эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.