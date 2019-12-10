Оборонный бюджет США включает $300 млн на помощь Украине

Оборонный бюджет США на 2020 год, согласованный конгрессом, предполагает выделение $300 млн на помощь Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект.

Детали оказания помощи Украине не приводятся.

Бюджет будет направлен на голосование, в случае одобрения он поступит на подпись президенту США.

Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд.

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