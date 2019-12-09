США перебросят 20 тысяч солдат в Европу впервые за 25 лет

Соединенные Штаты временно перебросят в Европу 20 тысяч военных для участия в учениях «Защитник Европы 2020», которые пройдут весной следующего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам бригадный генерала США Шона Барнаби, они доставят 20 тысяч солдат в ЕС, после чего распределят их по европейским странам для участия в учениях.

«Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет», — добавил он.

Отмечается, что помимо участия в учениях «Защитник Европы», солдаты будут задействованы в менее масштабных учениях. Среди них – «Быстрый ответ», «Дух союзничества», «Динамичный фронт», «Удар клинка».

Переброска сил будет произведена в феврале-апреле 2020 года. После завершения учений американские военные будут возвращены к местам дислоцирования в США.

Всего в учениях «Защитник Европы 2020» примут участие около 37 тысяч военных из разных стран.

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