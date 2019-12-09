Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол с помощью C-400
Экипировка заполярных дивизионов Северного флота зенитными ракетными системами C-400 «Триумф» позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, заявил командующий Александр Моисеев. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам командующего, в ближайшие годы комплексы C-400 поступят на вооружение всех арктических дивизионов Северного флота, в результате чего Заполярье будет защищено от любых средств воздушного нападения.
Противовоздушный купол защитит российскую Арктику от авиации, крылатых и баллистических ракет противника.
Моисеев также отметил, что в текущем году C-400 уже поступили на вооружение зенитного ракетного полка на Новой Земле.
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