Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол с помощью C-400

Экипировка заполярных дивизионов Северного флота зенитными ракетными системами C-400 «Триумф» позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, заявил командующий Александр Моисеев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам командующего, в ближайшие годы комплексы C-400 поступят на вооружение всех арктических дивизионов Северного флота, в результате чего Заполярье будет защищено от любых средств воздушного нападения.

Противовоздушный купол защитит российскую Арктику от авиации, крылатых и баллистических ракет противника.

Моисеев также отметил, что в текущем году C-400 уже поступили на вооружение зенитного ракетного полка на Новой Земле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Командующий рассказал о боевом потенциале Северного флота

— Командующий Северным флотом не исключил конфликт в Арктике