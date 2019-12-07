США обвинили российские ПВО в пропаже своего беспилотника в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (АФРИКОМ) утверждает, что их пропавший в конце ноября в воздушном пространстве над Ливией беспилотник мог быть сбит российскими средствами ПВО, передает Reuters.

Командующий АФРИКОМ Стивен Таунсенд заявил, что управляющие средствами ПВО не знали о том, что беспилотник принадлежит американской стороне в момент, когда открыли по нему огонь.

Кроме того, официальный представитель командования Кристофер Карни в очередной раз повторил слова о якобы находящихся в стране «российских наемниках».

Российская сторона уже неоднократно опровергала подобные заявления.

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