Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для военно-воздушных сил (ВВС) Египта, потерпел крушение, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По последним данным, самолет разбился во время учебно-тренировочного полета. На данный момент информации о здоровье пилоте не поступало.

Отмечается, что причиной инцидента могли стать технические неполадки в системе управления истребителем или неправильные действия пилота.

Выяснением обстоятельств произошедшего займется специальная комиссия ВВС Египта, в Каир для содействия расследованию были направлены российские специалисты.

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