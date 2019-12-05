Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
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Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для военно-воздушных сил (ВВС) Египта, потерпел крушение, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По последним данным, самолет разбился во время учебно-тренировочного полета. На данный момент информации о здоровье пилоте не поступало.
Отмечается, что причиной инцидента могли стать технические неполадки в системе управления истребителем или неправильные действия пилота.
Выяснением обстоятельств произошедшего займется специальная комиссия ВВС Египта, в Каир для содействия расследованию были направлены российские специалисты.
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