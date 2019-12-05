В Пентагоне рассказали о важности сохранения прямого диалога с Россией
Глава Пентагона Марк Эспер уже дважды общался с российским коллегой Сергеем Шойгу после своего назначения в июле 2019 года, так как считает необходимым сохранить диалог с Россией. Об этом рассказал его заместитель по политическим делам Джон Руд, передает ТАСС.
По его словам, американская сторона хочет сохранить канал связи с Россией, чтобы использовать его во времена кризисов и обсуждать различные беспокоящие стороны вопросы.
«Мои ожидания заключаются в том, что это [общение] будет периодически продолжаться по мере необходимости», — сказал Руд.
Однако замминистра не ответил на вопрос, готов ли Эспер лично встретиться с Шойгу.
«Пусть он сам комментирует этот вопрос», — заключил Руд.
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