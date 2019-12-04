В армии КНДР заявили о риске вооруженного конфликта с США
close
Глава генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон заявил, что существует риск перехода отношений КНДР и США в полномасштабный вооруженный конфликт, сообщает RT.
Он отметил, что страны технически находятся в состоянии войны, и любые случайности могут спровоцировать конфликт.
Также глава генштаба выразил разочарование заявлением американского лидера Дональда Трампа о возможном применении оружия против КНДР в случае необходимости.
Он добавил, что ответ КНДР обернется ужасом для США.