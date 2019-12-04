Дания выделит более $200 млн на укрепление обороны в Арктике

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен сообщила, что страна собирается выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике, так как этот регион становится все более важен в контексте политики безопасности, передает RT.

Она отметила, что в США рады тому факту, что датское государство «наращивает свои усилия».

В августе 2019 года американский президент Дональд Трамп рассказал, что интересовался покупкой острова Гренландия у Дании со стратегической точки зрения, что в Дании и Гренландии вызвало негативную реакцию. При этом, власти Гренландии заявили, что поддерживают идею расширения сотрудничества с Соединенными Штатами.

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