Джонсон и Трамп заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на юбилейном саммите НАТО, заявили о необходимости единства Североатлантического альянса перед лицом новых угроз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой официального представителя канцелярии премьера.

Политики также отметили, что НАТО важно быть едиными перед усиливающимся угрозами.

При этом Трамп и Джонсон поприветствовали решение стран-членов НАТО увеличить объем выделяемых на безопасность средств.

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