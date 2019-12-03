Макрон призвал Европу создать новый ДРСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по окончании встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости создания нового договора о стратегических ядерных вооружениях. Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, Европа должна стать частью нового соглашения, которое он назвал «фундаментом безопасности» после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Французский лидер отметил важность понимания «новой природы отношений с Россией».

«Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — подчеркнул Макрон.

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