Турецкие C-400 не станут частью ПВО НАТО

Зенитные ракетные комплексы C-400, закупленные Турцией у России, не будут интегрированы в систему противовоздушной обороны (ПВО) Североатлантического альянса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам генсека, использование C-400 в рамках общей системы ПВО альянса технически невозможно, так как российские комплексы не смогут функционировать с остальными системами НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что приветствует переговоры Турции и США по поводу системы Patriot.

Ранее стало известно, что Турция закупила у России комплексы C-400. По заявлению Анкары, данные системы будут использоваться отдельно от противовоздушной обороны НАТО.

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