На Украине рассказали о «победе» над российским оружием на мировом рынке
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Новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем рассказал выигрыше позиций украинской компанией перед российским оружейным производством. Об этом сообщает телеканал ATR.
Он отметил, что как и 30 лет назад «Укроборонпром» продолжает конкурировать с Россией, а также указал на «огромный интеллектуальный потенциал» Украины в оружейной сфере.
«Мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России», — добавил Найем.
Топ-менеджер также назвал Россию основным конкурентом, поскольку обе страны осуществляют обслуживание советской техники. Он также подчеркнул, что «Укроборонпром» имеет способные конкурировать на внешнем рынке предприятия.
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