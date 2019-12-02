На Украине рассказали о «победе» над российским оружием на мировом рынке

Новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем рассказал выигрыше позиций украинской компанией перед российским оружейным производством. Об этом сообщает телеканал ATR.

Он отметил, что как и 30 лет назад «Укроборонпром» продолжает конкурировать с Россией, а также указал на «огромный интеллектуальный потенциал» Украины в оружейной сфере.

«Мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России», — добавил Найем.

Топ-менеджер также назвал Россию основным конкурентом, поскольку обе страны осуществляют обслуживание советской техники. Он также подчеркнул, что «Укроборонпром» имеет способные конкурировать на внешнем рынке предприятия.

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