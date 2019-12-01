Минобороны Франции потребовало от США прекратить навязывать вооружение НАТО

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли потребовала от США прекратить навязывать союзникам по НАТО вооружения собственного производства, передает ТАСС.

Парли отметила, что Вашингтон делает подобное под предлогом солидарности между членами альянса.

Она добавила, что США пытаются использовать пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, чтобы обязать страны альянса покупать американские бомбардировщики.

Также она напомнила о заявлении французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», назвав это стремлением побудить членов альянса к дискуссии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой альянса