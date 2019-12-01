Первая российская радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны генерала-лейтенанта Андрея Демина.

Командующий заявил, что станция позволяет наблюдать возможные удары противника на расстоянии от нескольких сотен до двух тысяч километров от государственной границы в режиме реального времени.

Демин также подчеркнул, что станция способна засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет и единичные пуски гиперзвуковых ракет.

По словам главного конструктора «Контенера» Михаила Петрова, РЛС может обнаружить стелс-самолеты на дальности в три тысячи километров.

Отмечается, что станция будет вести постоянную разведку.

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