РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Первая российская радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны генерала-лейтенанта Андрея Демина.
Командующий заявил, что станция позволяет наблюдать возможные удары противника на расстоянии от нескольких сотен до двух тысяч километров от государственной границы в режиме реального времени.
Демин также подчеркнул, что станция способна засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет и единичные пуски гиперзвуковых ракет.
По словам главного конструктора «Контенера» Михаила Петрова, РЛС может обнаружить стелс-самолеты на дальности в три тысячи километров.
Отмечается, что станция будет вести постоянную разведку.
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