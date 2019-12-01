Почти 10 тысяч человек эвакуировали в Турине из-за бомбы времен Второй мировой войны

В итальянском городе Турин в воскресенье, 1 декабря, было эвакуировано почти 10 тысяч человек из-за операции по обезвреживанию английской авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что один из взрывателей бомбы поврежден, что осложняет операцию.

Также уточняется, что вокруг места обнаружения снаряда очерчены две зоны опасности: красная в радиусе 300 м, жители которой были покинули свои дома, и желтая, в пределах которой людям нельзя выходить из дома и рекомендовано не находиться вблизи окон.

Так, неудобства из-за данной операции испытают около 50 тысяч туринцев.

Кроме того, власти Турина закрыли воздушное пространство над городом и ограничили движение общественного транспорта и поездов, временно закрыв центральный вокзал города.

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