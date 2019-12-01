Джонсон намерен изменить стратегию обороны и безопасности Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть стратегию безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Об этом пишет The Times.

По его словам, нужно устроить «огромную технологическую модернизацию» всех сил безопасности Британии.

«Чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности», — подчеркнул Джонсон.

При этом премьер отметил, что Британия обязана укреплять сотрудничество с Европой, а также НАТО в сфере безопасности, несмотря на выход Соединенного Королевства из ЕС.