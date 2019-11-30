Французский орден «За заслуги» вручили командующему ВМС Украины в Одессе

Состоялось вручение национального французского ордена «За заслуги» командующему военно-морскими силами (ВМС) Украины адмиралу Игорю Воронченко. Об этом сообщается в Facebook ВМС Украины.

Отмечается, что орден был вручен французским посолом на Украине Этьеном де Понсеном.

Вручение состоялось в Одессе на борту корабля военно-морских сил Франции Commandant Birot.

Уточняется, что национальный орден Франции «За заслуги» является вторым по значимости в государстве.