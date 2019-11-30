Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года

Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.

По словам главнокомандующего, к 2020 году в состав ВМФ войдут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», средний морской танкер «Академик Пашин», а также другие суда обеспечения.

Также отмечается, что до конца текущего года на воду будет спущена вторая подводная лодка, строящаяся для Тихоокеанского флота.

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