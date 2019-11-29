На Украине успешно испытали крылатую ракету «Нептун»
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На Украине успешно испытали дозвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету Р-360 «Нептун». Об этом заявил гендиректор украинского государственного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев, передает РИА «Новости».
По словам Коростелева, ракета преодолела расстояние в несколько сотен километров по заданному маршруту. Это говорит о завершении разработки Р-360, как летательного аппарата, отметил гендиректор.
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