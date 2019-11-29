Состав Черноморского флота РФ пополнят 16 кораблей

В состав Черноморского флота ВМФ России в 2020 году перейдет 16 кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», — передает отдел заявление командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.

Как известно, в 2019 году в Черноморский флот России уже получил пять кораблей и катеров. Среди них — патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик »Иван Антонов», а также три десантных катера.