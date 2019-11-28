Макрон счел свои слова «смерти мозга» НАТО полезными

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о «смерти мозга» Североатлантического альянса НАТО были полезным сигналом к пробуждению. Об этом сообщает Reuters.

Он считает, что его высказывание в первую очередь было воспринято членами альянса.

«Мой комментарий был полезным сигналом, чтобы обратить внимание альянса», — подчеркнул Макрон.

До этого глава Франции говорил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. По его мнению, в данный момент европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США и находятся «на краю пропасти».

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