Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Birot («Коммандант Биро»), находящийся в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы AIS.

Как отмечается, корабль ВМС Франции прибыл в Одессу из грузинского порта Батуми, где он участвовал в учениях с 22 по 25 ноября в рамках французско-грузинского сотрудничества в сфере обороны.

Commandant Birot вошел в акваторию Черного моря 19 ноября 2019 года.

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