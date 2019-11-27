Российские Ту-95МС провели десятичасовой полет над Японским и Восточно-Китайским морями

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый десятичасовой наблюдательный полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Как отмечается, российские самолеты Су-35С и А-50 сопровождали ракетоносцы во время полета.

Они также сопровождали истребители ВВС Южной Кореи и ВВС Японии.

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