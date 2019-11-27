Президент Филиппин получил в подарок российскую высокоточную винтовку Т-5000

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Президент Филиппин Родриго Дутерте со снайперской винтовкой во время церемонии после получения... Президент Филиппин Родриго Дутерте со снайперской винтовкой во время церемонии после получения...
Президент Филиппин Родриго Дутерте со снайперской винтовкой во время церемонии после получения...
Romeo Ranoco/Reuters

Президенту Филиппин Родриго Дутерте подарили российскую высокоточную снайперскую винтовку Т-5000 в ходе его визита в Россию в октябре 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика ORSIS («Промтехнология») Владимира Злобина.

По словам гендиректора, филиппинсий лидер высоко оценил российское оружие.

«Так, во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000, ему она очень понравилась»,— сказал Злобин.

Он также отметил, что российское оружие есть у многих зарубежных лидеров, в том числе у шейхов ОАЭ.

По его словам, Филиппины очень интересуются продукцией ORSIS.

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