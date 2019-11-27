Президент Филиппин получил в подарок российскую высокоточную винтовку Т-5000

Президенту Филиппин Родриго Дутерте подарили российскую высокоточную снайперскую винтовку Т-5000 в ходе его визита в Россию в октябре 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика ORSIS («Промтехнология») Владимира Злобина.

По словам гендиректора, филиппинсий лидер высоко оценил российское оружие.

«Так, во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000, ему она очень понравилась»,— сказал Злобин.

Он также отметил, что российское оружие есть у многих зарубежных лидеров, в том числе у шейхов ОАЭ.

По его словам, Филиппины очень интересуются продукцией ORSIS.

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