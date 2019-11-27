Вьетнам приобрел крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000

Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000 в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора предприятия-разработчика ORSIS («Промтехнология») Владимира Злобина.

«В этом году мы выполнили крупный контракт на поставку Т-5000 в ряд силовых ведомств этой страны», — сказал Злобин.

Винтовку ORSIS Т-5000 разрабатывает оружейный завод «Промтехнология» (бренд ORSIS).

По словам разработчика, автомат является принципиально новым снайперским оружием. Он соответствует всем современным требованиям.

Ранее Т-5000 выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Его используют в антитеррористических и специализированных снайперских подразделениях.