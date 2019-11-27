Жириновский заявил, что Россия может уничтожить Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Россия может уничтожить Украину. Об этом он написал в своем в Twitter.

Такое заявление он сделал, комментируя нынешнее отношение президента США Дональда Трампа к Украине.

«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку», — написал Жириновский.

Он добавил, что США является ядерной державой, «поэтому Россия не может терпеть такую политику».

Жириновский выразил мнение, что если Украина не прекратит, то российской стороне «придется ее превентивно уничтожить».