Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет «полное поражение» в вооруженном столкновении.

Об этом сообщает «Би-би-си», ссылаясь на доклад RUSI, который будет представлен на предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

Согласно исследованию, силы Соединенного Королевства и Cевероатлантического альянса не обладают настолько критической огневой мощью в отличие от российской армии.

Речь идет об острой нехватке артиллерии, боеприпасов, а также единиц транспортной техники.

В докладе также отмечается, что очень важным приоритетом является «омоложение и модернизация» наземной артиллерии Британии.

В свою очередь Министерство обороны Соединенного Королевства заявило, что Лондон находится в тесном союзе и контакте с НАТО.

«Вооруженные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом», -— подчеркнули в ведомстве.

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