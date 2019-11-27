США заморозили военную помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом приостановил военную помощь Украине после того, как состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет издание The Hill, ссылаясь на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Сообщается, что члены комитета пока не стали обнародовать их.

При этом они уведомили, что могут могут использовать данные документы в процедуре импичмента.

Как известно, в 2019 году Украина должна была получить со стороны США $250 и $141 млн. Эти средства должны были предоставить Пенгтагон и Госдеп.

Однако Киев из этих сумм не дополучил $35,2 млн, так как эта помощь была заморожена Вашингтоном.