США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что американская сторона встревожена из-за решения Турции тестировать российские ЗРК С-400 на территории своей страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это вызывает обеспокоенность», — подчеркнул Помпео.

Он от лица США выразил надежду, что турецкая сторона все еще хочет обсуждать планы по С-400.

До этого стало известно, что Турция решила провести испытания новой техники 25 и 26 ноября. Планировалось, что турецкая сторона проверит радиолокационные системы связи между ЗРК и самолетами.

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