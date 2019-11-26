США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400
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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что американская сторона встревожена из-за решения Турции тестировать российские ЗРК С-400 на территории своей страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Это вызывает обеспокоенность», — подчеркнул Помпео.
Он от лица США выразил надежду, что турецкая сторона все еще хочет обсуждать планы по С-400.
До этого стало известно, что Турция решила провести испытания новой техники 25 и 26 ноября. Планировалось, что турецкая сторона проверит радиолокационные системы связи между ЗРК и самолетами.
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