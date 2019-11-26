Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
Как отмечается, показ проводился в рамках реализации Договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Отмечается, что цель показа — содействовие обеспечению жизнеспособности и эффективности ДСНВ.
Постановка ракетного комплекса на боевое дежурство запланирована на декабрь 2019 года.
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