Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

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Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Как отмечается, показ проводился в рамках реализации Договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Отмечается, что цель показа — содействовие обеспечению жизнеспособности и эффективности ДСНВ.

Постановка ракетного комплекса на боевое дежурство запланирована на декабрь 2019 года.

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