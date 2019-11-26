Два военнослужащих заплатят 31 млн рублей за случайный запуск авиационной ракеты

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Двое военнослужащих обязаны выплатить по иску Министерства обороны России 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в своей части на аэродроме в Саках (Крым). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, однако были уничтожены две ракеты и поврежден комплекс, с помощью которого их проверяли..

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минообороны по отношению к Николаю Звереву и Алексею Чебанову.

Военнослужащие также признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК России).

Чебанову назначили ограничение по военной службе на один год и три месяца, также удержание 15% из его денежного довольствия в доход государства, Звереву — год ограничения с выплатой 10%.