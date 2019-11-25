Турция тестирует радары С-400

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Военные силы Турции готовятся проводить испытания купленных у России ЗРК С-400. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на военные источники.

Они утверждают, что дата начала испытаний запланирована на понедельник, 25 ноября. Ракетные испытания должны пройти недалеко от Анкары.

Планируется, что турецкая сторона проверит радиолокационные системы связи между ЗРК и самолетами.

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