Полицейских Росгвардии могут обязать представляться гражданам

В Госдуме 25 ноября рассмотрят законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при обращении к ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторами законопроекта стали заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и его коллеги Василий Пискарев и Валерий Гартунг.

Предполагается, что сотрудник спецподразделения будет также обязан при обращении с гражданином показать по его требованию служебное удостоверение, а в случае применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить основания применения таких мер.

Аналогичные обязательства ранее были закреплены в законе «О полиции» от 2011 года.

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